Tvplay.it - Juventus, Thiago Motta e la squadra sotto attacco: frecciata senza precedenti

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladopo il pareggio contro il Parma allo Stadium finisce: non solo, ma anche lache sta commettendo tanti errori in campo Il pareggio contro l’Inter, per come s’era messa la partita, è stato come una mezza vittoria per la. La ricerca della continuità è un tema importante da affrontare, perché i bianconeri nelle ultime quattro in Serie A ne hanno vinta soltanto una e anche la sconfitta con lo Stoccarda non ha aiutato di certo. Con l’infortunio di Bremer, la Juve ha perso tantissimo in fase difensiva e deve ritrovare gli giusti automatismi. In più, quando alcuni giocatori non sono in giornata la partita si fa durissima. E quindi, può capitare di lasciare punti per strada. C’è un nuovo progetto, di durata molto lunga, dunque la sensazione è che ae ai suoi ragazzi – età media 24 anni – serva tempo.