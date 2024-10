Intossicazione da botulino, quali sono gli alimenti a rischio e perché può essere letale (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultimo caso, il più recente dei tanti che si presentano in cronaca, parla di un’anziana signora deceduta per botulismo, l’Intossicazione da botulino. Ma di cosa si tratta? Il quadro è legato alla tossina prodotta da un batterio, il Clostridium botulinum, e quanto accade si deve ad una sindrome neuroparalitica. Quindi siamo di fronte ad un germe assai temibile. Ecco che caratteristiche ha il batterio e a cosa bisogna fare attenzione. Un batterio anaerobio Il Clostridium botulinum è un germe Gram-positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, scarsamente mobile. Produce spore in grado di resistere fino a 3-5 ore alla temperatura di 100 gradi mentre a temperature di 121 gradi le spore vengono distrutte in tre minuti. La resistenza al calore è diminuita in ambiente acido ed in presenza di elevate concentrazioni saline e zuccherine. Quifinanza.it - Intossicazione da botulino, quali sono gli alimenti a rischio e perché può essere letale Leggi tutto 📰 Quifinanza.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’ultimo caso, il più recente dei tanti che si presentano in cronaca, parla di un’anziana signora deceduta per botulismo, l’da. Ma di cosa si tratta? Il quadro è legato alla tossina prodotta da un batterio, il Clostridium botulinum, e quanto accade si deve ad una sindrome neuroparalitica. Quindi siamo di fronte ad un germe assai temibile. Ecco che caratteristiche ha il batterio e a cosa bisogna fare attenzione. Un batterio anaerobio Il Clostridium botulinum è un germe Gram-positivo, sporigeno, anaerobio obbligato, scarsamente mobile. Produce spore in grado di resistere fino a 3-5 ore alla temperatura di 100 gradi mentre a temperature di 121 gradi le spore vengono distrutte in tre minuti. La resistenza al calore è diminuita in ambiente acido ed in presenza di elevate concentrazioni saline e zuccherine.

