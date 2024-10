Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania (Di giovedì 31 ottobre 2024) La gara che tutta la Serie A attende per capire realmente – anche se sarà indicativa fino a un certo punto – chi sia la più forte e determinata tra Inter e Napoli a vincere lo scudetto si giocherà senza i tifosi del Napoli residenti in Campania: la vendita dei tagliandi è infatti stata nuovamente vietata ai residenti in Campania. Lo ha deciso pochi minuti fa la Prefettura di Milano con a capo Claudio Sgaraglia, memore degli scontri che hanno portato alla morte di Belardinelli nel 2018. La stessa Prefettura aveva invece, diversamente, deliberato a favore della vendita per la Campania in occasione di Milan-Napoli (quindi stesso stadio, stessa città ndr) che si è giocata martedì sera. Il comunicato della Prefettura su Inter-Napoli Questo il comunicato rilasciato dalla Prefettura di Milano e dunque dal prefetto Claudio Sgaraglia: «In occasione dell’incontro di calcio Internazionale F.C. Ilnapolista.it - Inter-Napoli, vietata la vendita ai residenti in Campania Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La gara che tutta la Serie A attende per capire realmente – anche se sarà indicativa fino a un certo punto – chi sia la più forte e determinata traa vincere lo scudetto si giocherà senza i tifosi delin: ladei tagliandi è infatti stata nuovamenteaiin. Lo ha deciso pochi minuti fa la Prefettura di Milano con a capo Claudio Sgaraglia, memore degli scontri che hanno portato alla morte di Belardinelli nel 2018. La stessa Prefettura aveva invece, diversamente, deliberato a favore dellaper lain occasione di Milan-(quindi stesso stadio, stessa città ndr) che si è giocata martedì sera. Il comunicato della Prefettura suQuesto il comunicato rilasciato dalla Prefettura di Milano e dunque dal prefetto Claudio Sgaraglia: «In occasione dell’incontro di calcionazionale F.C.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:biglietti e trasferta vietate ai tifosi napoletani. Il Prefetto di Milano: "Motivi di sicurezza";la trasferta ai residenti in Campania;ai residenti in Campania, ma c’è l’escamotage;, trasferta ebigliettiai tifosi napoletani per sicurezza pubblica;ladi biglietti ai residenti in Campania;, divieto didei biglietti ai residenti in Campania; Approfondisci 🔍

Inter-Napoli, vendita biglietti e trasferta vietata ai tifosi napoletani. Il Prefetto di Milano: "Motivi di sicurezza"

(msn.com)

La grandissima attesa per il big match della 12esima giornata della Serie A 2024/25 che vedrà andare in scena a San Siro la gara scudetto Inter-Napoli, con calcio.

Inter-Napoli, trasferta e vendita biglietti vietata ai tifosi napoletani per sicurezza pubblica

(fcinter1908.it)

Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania, anche se in possesso della tessera della "S.C.C. Napoli" ...

ULTIM’ORA – Inter-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania! Tutti i dettagli

(ilnapolionline.com)

Il big match fra Inter e Napoli, che andrà in scena al Meazza domenica 10 novembre alle 20.45, non vedrà la partecipazione dei sostenitori azzurri residenti in Campania. Questi, secondo disposizione d ...

Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: i dettagli

(mondonapoli.it)

Il Prefetto ha deciso che i tifosi azzurri residenti in Campania non potranno assistere alla partita con i neroazzurri.