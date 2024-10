Inter Napoli, arriva l’annuncio ufficiale sul match: trasferta vietata ai tifosi campani! (Di giovedì 31 ottobre 2024) Inter Napoli, arriva l’annuncio ufficiale per la sfida del prossimo 10 novembre: trasferta vietata ai tifosi campani! Le ultime Inter Napoli sarà vietata ai tifosi campani. La Prefettura di Milano ha deciso così e vieterà la vendita dei biglietti per la sfida del prossimo 10 novembre a tutti i residenti in campania. Una scelta in controtendenza rispetto Calcionews24.com - Inter Napoli, arriva l’annuncio ufficiale sul match: trasferta vietata ai tifosi campani! Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)per la sfida del prossimo 10 novembre:ai! Le ultimesaràai. La Prefettura di Milano ha deciso così e vieterà la vendita dei biglietti per la sfida del prossimo 10 novembre a tutti i residenti ina. Una scelta in controtendenza rispetto

Inter-Napoli, il Prefetto di Milano vieta la trasferta ai tifosi campani: nuovo caso dopo il match con la Juve

(sport.virgilio.it)

La decisione arriva dal prefetto di Milano che ha vietato la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania, gli unici residenti in regione che potranno acquistare il match con l’Inter saranno ...

Dall’Inter al Napoli, arriva l’annuncio in diretta: il colpo di mercato lascia di stucco

(spaziointer.it)

Il giocatore dell’Inter sembra ormai in uscita dal club e tra i tanti club interessati occhio anche al Napoli. Le parole sono chiare. La cantera dell’Inter negli ultimi anni ha mostrato la nascita di ...

L'Inter si rilancia a -4 dal Napoli: Frattesi show e Lautaro record, 3-0 a un Empoli in 10 per un'ora

(msn.com)

Vincere per rispondere al Napoli e restare in scia alla squadra di Conte: missione tracciata per Simone Inzaghi. Alle 18.30, allo Stadio Castellani, si gioca Em.

Napoli, il colpo scudetto arriva dall’Inter: blitz per gennaio

(calciomercato.it)

Il Napoli in testa alla classifica può sognare davvero lo scudetto, specie con colpi di mercato a gennaio: assalto all'Inter ...