Amica.it - Indossati insieme, puntano sul contrasto tra proporzioni ampie e fitted

Leggi tutto 📰 Amica.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In cerca di un’idea outfit semplice, veloce da indossare ma anche elegante e d’impatto? E magari che sia perfetta sia per andare al lavoro che per uscire la sera? Non si tratta di un miraggio ma di una realtà. Stiamo parlando del look composto da blazer oversize e leggings, due capi che praticamente ogni donna ha nell’armadio ma che forse non ha mai pensato di combinare. A far funzionare il tutto, in questo caso, è il mix infallibile tra il fascino sartoriale della giacca e quello più informale ma allo stesso tempo minimale dei leggings. Naturalmente per creare un look armonioso e molto chic sono necessari alcuni accorgimenti quando si tratta di scegliere i capi giusti.