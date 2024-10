Incendio distrugge la bibliocabina di via Pincherle, comunità in lutto per il patrimonio culturale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Incendio ha ridotto in cenere la bibliocabina situata davanti alla scuola di via Pincherle, lasciando una scena desolante. La biblioteca, frutto dell’impegno di cittadini e volontari, rappresentava un importante punto di riferimento per il quartiere, dedicato alla promozione della lettura tra bambini e adulti. La devastazione avvenuta nella notte ha lasciato molti membri della comunità sconvolti e preoccupati per il futuro di questa iniziativa culturale. La nascita della bibliocabina: un progetto di comunità La bibliocabina era stata inaugurata recentemente, dopo un’accurata opera di recupero di una vecchia cabina telefonica dismessa. Gaeta.it - Incendio distrugge la bibliocabina di via Pincherle, comunità in lutto per il patrimonio culturale Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha ridotto in cenere lasituata davanti alla scuola di via, lasciando una scena desolante. La biblioteca, frutto dell’impegno di cittadini e volontari, rappresentava un importante punto di riferimento per il quartiere, dedicato alla promozione della lettura tra bambini e adulti. La devastazione avvenuta nella notte ha lasciato molti membri dellasconvolti e preoccupati per il futuro di questa iniziativa. La nascita della: un progetto diLaera stata inaugurata recentemente, dopo un’accurata opera di recupero di una vecchia cabina telefonica dismessa.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ladiPincherle, comunità in lutto per il patrimonio culturale; Incidente Stradale a GIULIANELLO: TRAGEDIA CON TRE VITTIME; Esplosione notturna nel quartiere Nuova Florida: ignoti fanno esplodere un’auto; Chieti: alil progetto “A scuola di nuoto” per 285 studenti dell’istituto "Luigi Di Savoia"; La giornata del camminare torna nell’Appia Antica: un invito a riscoprire il territorio; Creatività italiana contemporanea in mostra: Opening – showcase Italia aldal 15 ottobre; Approfondisci 🔍

Incendio nella notte a Milano Fiori: 23 auto e un furgone distrutti dalle fiamme

(msn.com)

Il rogo si è sviluppato in un’area di parcheggio della Enlive spa, la società dell’Eni che si occupa di mobilità sostenibile e car sharing. Indagini in corso sulle cause ...

Incendio alla Enilive di Milano Fiori: erano tutte Smart elettriche le 23 auto andate a fuoco

(msn.com)

Acquisite le immagini delle telecamere della zona, per capire se si tratti din un fatto accidentale oppure di un gesto doloso ...

Cagliari, un incendio distrugge due furgoni in via Castiglione

(youtg.net)

CAGLIARI, Un incendio ha distrutto durante la notte due furgoni di proprietà di una ditta di traslochi, in via Castiglione a Cagliari. Sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cagliari intorno alle ore ...

Incendio in via Piglione

(gazzettadasti.it)

Incendio nel tardo pomeriggio si oggi in via Piglione ad Asti nei pressi della scuola Pascoli. Pare che ad andare in fiamme sia stato un magazzino a pochi metri dal plesso scolastico. Sul posto ...