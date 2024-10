Il sexy equerry di re Carlo, Johnny Thompson, è pronto a risposarsi. Ma le sue tante ammiratrici non approvano. Leggi su Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei fan club, in rete, sono lacrime e capelli strappati. Johnny Thompson, lo scudiero più affascinante della royal family, si è ufficialmente fidanzato. Le orde di sue ammiratrici avevano appena realizzato che il tenente colonnello, soprannominato “Delizia per gli occhi” e “Rubacuori”, era tornato single dopo il divorzio dalla prima moglie Caroline. Ma, a sorpresa, ora devono fare i conti con una nuova e triste e realtà: il quarantenne sta per sposare la nuova compagna, la 33enne Olivia Lewis. Amica.it - Il sexy equerry di re Carlo, Johnny Thompson, è pronto a risposarsi. Ma le sue tante ammiratrici non approvano. Leggi su Amica.it Leggi tutto 📰 Amica.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei fan club, in rete, sono lacrime e capelli strappati., lo scudiero più affascinante della royal family, si è ufficialmente fidanzato. Le orde di sueavevano appena realizzato che il tenente colonnello, soprannominato “Delizia per gli occhi” e “Rubacuori”, era tornato single dopo il divorzio dalla prima moglie Caroline. Ma, a sorpresa, ora devono fare i conti con una nuova e triste e realtà: il quarantenne sta per sposare la nuova compagna, la 33enne Olivia Lewis.

Re Carlo, lo scudiero hot Johnny Thompson si fidanza e lo mette di nuovo in ombra

Il tenente colonnello Johnny Thompson, lo scudiero allontanato da Re Carlo perché troppo affascinante, si è fidanzato: l’annuncio.

Johnny Thompson, lo scudiero di re Carlo si sposa

Il quarantenne ufficiale che col suo fascino ha conquistato centinaia di fan ha annunciato il fidanzamento ufficiale con Olivia Lewis, a cui è legato da circa un anno e mezzo dopo il divorzio dalla pr ...

