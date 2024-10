Il servizio TV del 2014 e l’infondato collegamento tra autismo e vaccini (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continuano a circolare contenuti dove si rilanciano pericolose bufale sul collegamento tra vaccini e autismo. Passata l’emergenza pandemica il tema principe tornano a essere le vaccinazioni obbligatorie. Così i No vax credono di mettere in salvo i bambini, mettendoli invece in pericolo. Circola in particolare un video dove un padre ipotizza che suo figlio possa essere diventato autistico a seguito di un vaccino, che risulta di fatto fuorviante. Per chi ha fretta: Circola la clip di un vecchio servizio Rai del 2014, dove un padre con figlio autistico suggerisce un ipotetico collegamento causale col vaccino trivalente. Nel filmato si mostra anche il bugiardino del vaccino Tripedia dove l’autismo viene elencato come «effetto collaterale». Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Continuano a circolare contenuti dove si rilanciano pericolose bufale sultra. Passata l’emergenza pandemica il tema principe tornano a essere le vaccinazioni obbligatorie. Così i No vax credono di mettere in salvo i bambini, mettendoli invece in pericolo. Circola in particolare un video dove un padre ipotizza che suo figlio possa essere diventato autistico a seguito di un vaccino, che risulta di fatto fuorviante. Per chi ha fretta: Circola la clip di un vecchioRai del, dove un padre con figlio autistico suggerisce un ipoteticocausale col vaccino trivalente. Nel filmato si mostra anche il bugiardino del vaccino Tripedia dove l’viene elencato come «effetto collaterale».

