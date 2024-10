Il romanzo di Linda premiato: "Vero esemplare di giallo noir" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una scrittrice lecchese sugli scudi. Linda Spandri, mandellese, si è aggiudicata il primo posto al premio letterario 'Lago Gerundo' organizzato dal Comune di Paullo (Mi) nella sezione 'Romanzi editi', con il suo I fantasmi non nuotano, pubblicato nel 2022."Sono stata premiata nella Leccotoday.it - Il romanzo di Linda premiato: "Vero esemplare di giallo noir" Leggi tutto 📰 Leccotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una scrittrice lecchese sugli scudi.Spandri, mandellese, si è aggiudicata il primo posto al premio letterario 'Lago Gerundo' organizzato dal Comune di Paullo (Mi) nella sezione 'Romanzi editi', con il suo I fantasmi non nuotano, pubblicato nel 2022."Sono stata premiata nella

Il romanzo di Linda premiato: "Vero esemplare di giallo noir"

L'autrice Spandri si classifica prima al concorso letterario 'Lago Gerundo' di Paullo con il suo libro e riceve una menzione per un racconto inedito. "Orgogliosa, all'inizio lo avevo scritto solo per ...

