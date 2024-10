Anteprima24.it - Il Funambolo a due ruote porta Benevento in Europa: in diretta dalla Spagna l’artista Gavio

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica 3 Novembre, alle ore 20:30, presso ilcaffè letterario in via Cardinal di Rende 2/4, il cantautore Gianfrancesco Cataldo, in arte, per l’occasione soprannominato “a due”, si collegherà in live streaming da Gijón, in, per un resoconto del suo viaggio in bicicletta dopo un mese dall’inizio della sua impresa., partito la mattina del 2 Ottobre dando con sé solo una tenda e la chitarra ed affidandosi ad una bicicletta old style, ha attraversato in questa prima fase del suo cammino l’Italia, la Svizzera, la Francia ed è giunto nel nord della