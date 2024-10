Tpi.it - Il dolore del fidanzato di Matilde Lorenzi: “L’ho baciata fino alll’ultimo battito del cuore”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildeldi, la sciatrice morta a 19 anni Federico Tomasoni, ildiLorenzo, la sciatrice di 19 anni morta in un tragico incidente durante un allenamento, esprime tutto il suoper la perdita della sua amata. Intervistato da La Stampa, il giovane ha rivelato di avere ancora le chiavi di casa della ragazza: “Me le ha lasciate lei. Poi è salita su un pullman ed è partita per la Val Senales. Due giorni prima piangeva, a dirotto. Mi ha parlato come se non ci dovessimo vedere mai più, mi diceva che aveva paura di perdermi. Le ho detto lo stesso marassicurata dicendole che non ci saremmo mai persi. Noi ci amavamo davvero”. Il ragazzo, anche lui sciatore, rivela poi come si sono conosciuti: “Ci siamo trovati allo stesso corso dell’Esercito a maggio, eravamo a Courmayeur. Abbiamo iniziato a frequentarci.