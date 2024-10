“I Carabinieri e i giovani”, in 12 scatti storia e gesta dell’Arma (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiQuesto pomeriggio, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Colonnello Domenico Albanese ha presentato il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri edizione 2025. “I Carabinieri e i giovani” è il tema del nuovo Calendario, realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio de Giovanni; il primo che ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre”. Anteprima24.it - “I Carabinieri e i giovani”, in 12 scatti storia e gesta dell’Arma Leggi tutto 📰 Anteprima24.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiQuesto pomeriggio, presso il Comando Provinciale deidi Avellino, il Colonnello Domenico Albanese ha presentato il Calendario Storicodeiedizione 2025. “Ie i” è il tema del nuovo Calendario, realizzato con il contributo di celebri personaggi dello scenario artistico-letterario italiano, Marco Lodola e Maurizio de Giovanni; il primo che ha curato la veste grafica dell’opera è considerato un artista poliedrico del Nuovo Futurismo e della Pop Art italiana, mentre il secondo, scrittore partenopeo di successo, è noto per le collane de “Il Commissario Ricciardi”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “Mina Settembre”.

