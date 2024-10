Biccy.it - Halloween 2024: i costumi più particolari delle celebrità

Leggi tutto 📰 Biccy.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Come ogni anno leamericane si sono sbizzarrite pere anche questa volta non hanno deluso. Oltre ai classici vampiri, streghe e coniglietti, c’è anche chi ha optato per qualcosa di particolare e italiano Pixie Lott infatti si è presentata ad un party travestita da Aperol Spritz. obsessed with pixie lott dressing as an Aperol Spritz forpic.twitter.com/4PfwqSJjrG — james (@JamesGA) October 27,Lizzo è diventata una scatola di Ozempic, il famoso farmaco per il diabete, che molte star però usano per dimagrire Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lizzo (@lizzobeeating) Halle Berry ha puntato sul classico costume da strega (sempre bellissima, ma poteva fare decisamente di più).