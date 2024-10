Isaechia.it - Grande Fratello, Tommaso si dichiara a Mariavittoria e le propone di frequentarsi fuori dal programma (Video)

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Quella traMinghetti eFranchi è una sintonia nata sin dai primi giorni all’interno della Casa. Questo feeling, però, non si è mai guadagnato un vero e proprio spazio in puntata, forse perché trovava la propria massima espressione solo nel buio della notte (clicca QUI per i dettagli del loro primo bacio). I due concorrenti infatti nel corso delle giornate non hanno mai mancato occasione per sminuire il loro legame, forse perché spaventati dall’idea che possa nascerne un sentimento più profondo e – per loro stessa amissione – che la loro differenza d’età rappresenti un ostacolo troppo. Mavi ha 31 anni e l’idraulico toscano soltanto 24. Non sarebbe certo la prima coppia a vivere un piccolo divario generazionale, ma i ragazzi – soprattutto lui – ne sembrano oltremodo intimoriti.