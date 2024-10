Grafton arriva in Italia per candidati Gen Z e Millennial (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con 130 consulenti e uffici in tutta la Penisola, Grafton, brand globale di Gi Group Holding, arriva in Italia per affiancare le aziende nella ricerca e selezione di candidati Early Gen Z e Millennial con competenze specializzate. La presentazione ufficiale si è svolta il 30 ottobre nella sede di Microsoft a Milano, con un evento introdotto dall'amministratore delegato Francesco Manzini, al quale è poi seguita l'esposizione di uno studio sui ruoli e le competenze nell'era dell'Intelligenza artificiale Generativa e successivamente una tavola rotonda. "Grafton è un brand con 40 anni di storia, - ha detto Manzini a margine dell'evento -, è stato acquisito nel 2018 da Gi Group e da quest'anno è sbarcato ufficialmente in Italia". Quotidiano.net - Grafton arriva in Italia per candidati Gen Z e Millennial Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Con 130 consulenti e uffici in tutta la Penisola,, brand globale di Gi Group Holding,inper affiancare le aziende nella ricerca e selezione diEarly Gen Z econ competenze specializzate. La presentazione ufficiale si è svolta il 30 ottobre nella sede di Microsoft a Milano, con un evento introdotto dall'amministratore delegato Francesco Manzini, al quale è poi seguita l'esposizione di uno studio sui ruoli e le competenze nell'era dell'Intelligenza artificiale Generativa e successivamente una tavola rotonda. "è un brand con 40 anni di storia, - ha detto Manzini a margine dell'evento -, è stato acquisito nel 2018 da Gi Group e da quest'anno è sbarcato ufficialmente in".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:inperGen Z e Millennial;inperGen Z e Millennial; Il brand globale di Gi Group apre inper i giovani talenti, Early Gen Z e Millennial; La societĂdi Gi Group Holdinginapproda in: un nuovo player per la selezione di talenti della Generazione Z e Millennial; Gi Group Holding sceglie Bico per il lancio dinel mercato italiano; Approfondisci 🔍

Grafton arriva in Italia per candidati Gen Z e Millennial

(ansa.it)

Con 130 consulenti e uffici in tutta la Penisola, Grafton, brand globale di Gi Group Holding, arriva in Italia per affiancare le aziende nella ricerca e selezione di candidati Early Gen Z e Millennial ...

Oscar 2025, i 19 film candidati a rappresentare l’Italia

(lettera43.it)

Sono stati annunciati i film candidati a rappresentare l’Italia alla prossima edizione dei Premi Oscar, all’interno della categoria per la migliore pellicola internazionale. Hanno proposto ...

Terzo Polo (Azione e Italia Viva): tutti i candidati della ripartizione Europa alle politiche 2022

(londraitalia.com)

Terzo Polo (Azione e Italia Viva): tutti i candidati della ripartizione Europa alle politiche 2022 Ecco tutti i nomi dei candidati del Terzo Polo (Italia Viva e Azione) nella circoscrizione Estero, ...

Elezioni Comunali, 38 comuni al voto e 440 candidati consiglieri

(altramantova.it)

CANDIDATO SINDACO MARIA LUISA MELLI sostenuta da 4 liste: FRATELLI D'ITALIA, Candidati Consiglieri: Nicoletta Trentini, Davide Rebegoldi, Marco Verbeni, Bruno Alansi, Serena Depane, Nadia Martinelli, ...