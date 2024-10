Agi.it - Gosens affonda il Genoa, la Fiorentina vince 1-0

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Lacontinua a volare e centra la quarta vittoria di fila in campionato sul campo del, battuto 1-0 grazie a un guizzo dial 72mo e a un De Gea ancora provvidenziale. Dopo le valanghe di gol contro Lecce e Roma, i viola stavolta tornano a casa con un successo sporco ma di gran carattere, al termine di una partita non facile contro un Grifone rognoso e spigoloso, nonostante le assenze pesanti di Kean e Gudmundsson. La squadra di Palladino si porta così in zona Champions League: è terza a 19 punti e ha scavalcato la Juve. Gli uomini di Gilardino invece non riescono a interrompere la crisi e restano ultimi a quota 6.