sulla Riviera: Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto a Kiev in Corriereadriatico.it - Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra? Leggi tutto su Corriereadriatico.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Corriereadriatico.it: SAN BENEDETTO La notizia è piombata all?improvviso come un macignoRiviera:, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto ain

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Fine misteriosa di un volontario, morto a Kiev dopo un mese di coma;sulladia Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra?; Morto a Kiev, dipendente del Comune di San Benedetto; Morto a Kiev dipendente del Comune di San Benedetto:si trovava in Ucraina per una missi;sulladia Kiev | era in missione umanitaria Ucciso in guerra?; Da San Benedetto in Ucraina Volontario trovato morto a Kiev La figlia | Papà sei un eroe; Approfondisci 🔍

Giallo sulla morte di Massimiliano Galletti a Kiev: era in missione umanitaria. Ucciso in guerra?

(msn.com)

SAN BENEDETTO La notizia è piombata all’improvviso come un macigno sulla Riviera: Massimiliano Galletti, 59 anni, dipendente comunale in aspettativa da due è morto a Kiev ...

Massimiliano Galletti morto da eroe. Colpito da una granata mentre aiutava la popolazione

(lanuovariviera.it)

Si trovava fuori Kiev con il ruolo di soccorritore paramedico. Era stato portato in ospedale ma è deceduto lunedì dopo alcune settimane di agonia ...

Chi era Massimiliano Galletti, uomo impegnato da sempre in prima linea per le missioni umanitarie

(rivieraoggi.it)

59 anni, lavorava in comune, era il padrone del cane molecolare rimasto folgorato in via San Giovanni XXIII un anno fa. Lascia la moglie e una figlia ...

Una morte misteriosa

(rainews.it)

Il mistero della scomparsa di Massimiliano Galletti: era in congedo per motivi personali in Ucraina il messo comunale di San Benedetto, morto 3 giorni fa in circostanze tutte da chiarire. Fonti di pol ...