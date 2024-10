Ilrestodelcarlino.it - Funerale di Lorenzo Cubello, morto nell’esplosione della Toyota di Bologna: l’addio straziante

(Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – Grandissima commozione e doloreper l'ultimo saluto a, 37 anni, operaionell'esplosione allaMaterial Handling di Borgo Panigale () del 23 ottobre. Oggi ad Anzola dell'Emilia, dove risiede la famiglia, i funerali in una chiesa gremita. Due giorni fa l'addio all'altro operaionell'incidente sul lavoro, Fabio Tosi. Difamiliari e colleghi ricordano i sorrisi, gli abbracci, ma il lutto è doppiamenteperché l'uomo sarebbe diventato papà di una bimba fra due mesi.si era da poco trasferito a Russi (Ravenna) con la sua compagna, incinta, ed era pendolare con Borgo Panigale. Era in una fase di vita di grandi progetti, cambiamenti. Lacrime, dolore, per una vita spezzata in questo modo.