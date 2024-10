Frana all'alba, bloccato il collegamento tra Trentino e Veneto (Di giovedì 31 ottobre 2024) Una Frana avvenuta poco dopo l’alba di oggi, giovedì 31 ottobre, ha completamente bloccato uno dei principali collegamenti tra il Trentino e il Veneto: il crollo di massi sull’asfalto è avvenuto sulla Provinciale 46 del Pasubio a Torrebelvicino, nel vicentino, di fatto bloccando la carreggiata Trentotoday.it - Frana all'alba, bloccato il collegamento tra Trentino e Veneto Leggi tutto 📰 Trentotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Unaavvenuta poco dopo l’di oggi, giovedì 31 ottobre, ha completamenteuno dei principali collegamenti tra ile il: il crollo di massi sull’asfalto è avvenuto sulla Provinciale 46 del Pasubio a Torrebelvicino, nel vicentino, di fatto bloccando la carreggiata

Frana sulla provinciale del Pasubio, interrotto il collegamento con il Trentino

(rainews.it)

Vigili del fuoco al lavoro per rimuovere la caduta massi sulla carreggiata. La strada è chiusa, nessun ferito, previste deviazioni, importanti disagi ...

Frana la montagna, chiusa la strada per il Pasubio: massi e detriti sulla carreggiata

(msn.com)

TORREBELVICINO (VICENZA) - Una frana ha imposto la chiusura, stamattina (giovedì 31 ottobre), della strada provinciale 46 in località Asse, nel territorio ...

Frana su Strada del Pasubio, chiuso collegamento Veneto-Trentino

(ansa.it)

La Strada provinciale 46 "del Pasubio" è interrotta da stamani nel comune di Torrebelvicino (Vicenza) per una frana di grossi massi e altro materiale pietrisco, che hanno completamente bloccato la car ...

