Firenze, 31 ottobre 2024 – Non ci sono più le mezze stagioni? A San Quirico a Legnaia sì. Nonostante questo principio di novembre che sembra più un settembre, la più classica delle tradizioni autunnali torna al circolo Mcl Dario del Bene. Nei locali di via Pisana 592/b a Firenze, accanto alla chiesa di San Quirico, da venerdì 8 a domenica 10 novembre si svolgerà la Festa della castagna. Un successo sempre crescente per la kermesse dedicato al gustoso frutto del bosco, attira persone ormai da ben oltre il piccolo rione dell'ovest fiorentino e giunge alla 44esima edizione in un circolino che ha 120 anni di storia. Come da tradizione si inizia con la grande Cena della castagna: venerdì 8 novembre alle 20,30 menù completo con antipasto toscano, tortelli al sugo di carne, petto di tacchino ai profumi del Chianti, patate mascé, dolce e le immancabili caldarroste.

Firenze, Festa della castagna 2024 a San Quirico a Legnaia

Dall'8 al 10 novembre al circolo Mcl Dario del Bene: si inizia con la tradizionale cena della castagna per proseguire con una tre giorni di giochi, mercatini, street food , tornei di ping pong e bliar ...

