Filiera tecnologico-professionale 4+2: sperimentazione, piano di accompagnamento Indire, finanziamento della filiera. Webinar GRATUITO 11 novembre con con Maurizio Chiappa (Di giovedì 31 ottobre 2024) La riforma della filiera scolastica, introdotta con la Legge 8 agosto 2024, n. 121 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, istituisce un modello di istruzione tecnico-professionale articolato su un percorso “4+2”. Essa prevede quattro anni di studi secondari superiori e un successivo biennio presso gli ITS Academy, in modo da facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro o consentire loro l’accesso all’università . L'articolo filiera tecnologico-professionale 4+2: sperimentazione, piano di accompagnamento Indire, finanziamento della filiera. Webinar GRATUITO 11 novembre con con Maurizio Chiappa . Leggi tutto 📰 Orizzontescuola.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La riformascolastica, introdotta con la Legge 8 agosto 2024, n. 121 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, istituisce un modello di istruzione tecnico-articolato su un percorso “4+2”. Essa prevede quattro anni di studi secondari superiori e un successivo biennio presso gli ITS Academy, in modo da facilitare l’inserimento degli studenti nel mondo del lavoro o consentire loro l’accesso all’università . L'articolo4+2:di11con con

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:4+2: sperimentazione, piano di accompagnamento Indire, finanziamento della. Webinar GRATUITO 11 novembre con con Maurizio Chiappa;: al via il modello di istruzione del 4+2; La nuovaformativa: modello 4+2 e gli ITS Academy in Italia;: la VII commissione della Camera ha approvato il disegno di legge 1691;formativa, 4+2 in arrivo; Ok della Camera al Ddl sulla, è legge; Approfondisci 🔍

Filiera tecnologico-professionale: pressioni indebite sui collegi docenti

(flcgil.it)

Quasi fosse un “déjà vu”, veniamo informati che, ormai a un anno di distanza dall’avvio della sperimentazione della filiera tecnologico-professionale introdotta con il DM 240 del 7 dicembre 2023, in q ...

Decolla nel Centro la nuova formazione tecnica

(ilsole24ore.com)

È questa la cifra della nuova filiera formativa tecnologico-professionale, prevista dalla riforma Valditara, il cosiddetto modello 4+2, vale a dire quattro anni di scuola secondaria superiore ...

Sciopero scuola 31 ottobre, la Flc Cgil in piazza: “Rivendichiamo un contratto giusto e un lavoro stabile”

(orizzontescuola.it)

La Flc Cgil critica in particolare la “filiera tecnologico-professionale”, il “liceo made in Italy ... Entro il 31 ottobre assemblea con i delegati, dal 28 ottobre scuole chiuse. Settimana 4-8 ...

Al Magnaghi Solari il congresso nazionale degli istituti agrari

(gazzettadiparma.it)

Una tre giorni alla scoperta della Food Valley e dell’eccellenza scolastica professionale del nostro territorio. Dopo la candidatura sancita al convegno di Siracusa, durante il G7, ecco l’ufficializza ...