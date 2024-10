Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Il titolo costruttori? Sapevamo che la Ferrari sarebbe diventata una minaccia”

Leggi tutto 📰 Oasport.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)dà il via al suo fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Interlagos siamo pronti per vivere un weekend elettrizzante con la Sprint Race del sabato che andrà ulteriormente a sparigliare le carte, senza contare un meteo che si annuncia quanto mai improntato verso la pioggia. Dopo alcune prestazioni sotto tono, il pilota australiano vuole rifarsi nella trasferta brasiliana e, possibilmente, dare una mano al suo compagno di scuderia Lando Norris che è ancora in corsa per iliridato con un Max Verstappen sempre più in difficoltà dal punto di vista tecnico con una Red Bull che non domina più la scena.