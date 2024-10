Elezioni Emilia Romagna, l’incontro tra Ugolini, de Pascale e Confindustria: quali sono le proposte (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 - Confindustria presenta le sue proposte in vista delle Regionali del 17 e 18 novembre. Alla Fondazione Fashion research Italy sono state presentate ai candidati di centrosinistra Michele de Pascale e di centrodestra Elena Ugolini le priorità per il futuro dell'Emilia-Romagna. L'obiettivo, dice la presidente di Confindustria Emilia-Romagna, Annalisa Sassi, “è un rapporto di collaborazione tra istituzioni”. Dieci i macro-temi, emersi da una ricerca realizzata dal sistema regionale Confindustria e Nomisma che interessano a vario titolo il territorio, le imprese e le persone: innovazione, sostenibilità, sanità e welfare, abitare, capitale umano, semplificazione, logistica e trasporti, filiere e internazionalizzazione, transizione energetica e Infrastrutture. Questioni su cui si sono soffermati anche de Pascale e Ugolini. Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Emilia Romagna, l’incontro tra Ugolini, de Pascale e Confindustria: quali sono le proposte Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Bologna, 31 ottobre 2024 -presenta le suein vista delle Regionali del 17 e 18 novembre. Alla Fondazione Fashion research Italystate presentate ai candidati di centrosinistra Michele dee di centrodestra Elenale priorità per il futuro dell'. L'obiettivo, dice la presidente di, Annalisa Sassi, “è un rapporto di collaborazione tra istituzioni”. Dieci i macro-temi, emersi da una ricerca realizzata dal sistema regionalee Nomisma che interessano a vario titolo il territorio, le imprese e le persone: innovazione, sostenibilità, sanità e welfare, abitare, capitale umano, semplificazione, logistica e trasporti, filiere e internazionalizzazione, transizione energetica e Infrastrutture. Questioni su cui sisoffermati anche de

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, l’tra Ugolini, de Pascale e Confindustria: quali sono le proposte; Sondaggioregionali, oggi i risultati in diretta;regionali, Elena Ugolini arriva nel Ferrarese: tre incontri in programma; Conte a Parma tra la passeggiata in via Farini e l’con i candidati; FTS ER - Le prospettive del Terzo Settore in, uncon i candidati regionali;regionali, ecco la data ufficiale: inappuntamento ai seggi a novembre; Approfondisci 🔍

Elezioni Emilia Romagna, l’incontro tra Ugolini, de Pascale e Confindustria: quali sono le proposte

(ilrestodelcarlino.it)

Alla Fondazione Fashion research Italy sono state presentate ai candidati di centrodestra e centrosinistra le priorità per il futuro della Regione. La presidente Sassi: “Obiettivo: collaborazione tra ...

ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA: PLURALISMO CONTRO QUELLI DEL “IO SÌ CHE PIÙ DI TE NE SO”

(opinione.it)

La sfida politica più complicata è quella delle elezioni in Emilia-Romagna, dove la mancanza di seri interventi ...

Elezioni Emilia-Romagna, De Pascale: “Siamo la regione che ha usato di più i fondi europei”

(corriereromagna.it)

Il confronto tra Confcooperative Romagna e Michele e Pascale è avvenuto ieri pomeriggio nella sede ravennate dell’associazione di rappresentanza ...

Elezioni regionali, Fiumi e Deo incontrano i cittadini di Forlimpopoli

(forlitoday.it)

Sarà l’occasione per presentare il programma elettorale della lista civica e per raccogliere indicazioni e suggerimenti sulle principali problematiche del territorio comunale di Forlimpopoli ...