Educazione digitale: NeoConnessi di WINDTRE sarà anche nelle scuole medie (Di giovedì 31 ottobre 2024) WINDTRE ha oggi annunciato l'estensione del programma NeoConnessi. Il progetto, nato nel 2018 con l'obiettivo di aiutare docenti, genitori e nonni nell'educare i bambini delle scuole primarie ad un uso responsabile della tecnologia, entrerà quest'anno anche nelle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo rimarrà lo stesso, andando però a coinvolgere anche i giovani in età adolescenziale, periodo in cui i ragazzi sviluppano la propria autonomia, spesso in contrasto con i genitori, affrontando nuove sfide digitali. NeoConnessi offre percorsi formativi con contenuti aggiornati e attività didattiche coinvolgenti. Il programma NeoConnessi affronta argomenti attuali e fondamentali - come l'accesso ai social media, la gestione dell'identità online, i rischi di cyberbullismo e le opportunità di apprendimento sul web - che caratterizzano l'esperienza digitale degli studenti di questa età. Panorama.it - Educazione digitale: NeoConnessi di WINDTRE sarà anche nelle scuole medie Leggi tutto 📰 Panorama.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)ha oggi annunciato l'estensione del programma. Il progetto, nato nel 2018 con l'obiettivo di aiutare docenti, genitori e nonni nell'educare i bambini delleprimarie ad un uso responsabile della tecnologia, entrerà quest'anno anchesecondarie di primo grado. L'obiettivo rimarrà lo stesso, andando però a coinvolgere anche i giovani in età adolescenziale, periodo in cui i ragazzi sviluppano la propria autonomia, spesso in contrasto con i genitori, affrontando nuove sfide digitali.offre percorsi formativi con contenuti aggiornati e attività didattiche coinvolgenti. Il programmaaffronta argomenti attuali e fondamentali - come l'accesso ai social media, la gestione dell'identità online, i rischi di cyberbullismo e le opportunità di apprendimento sul web - che caratterizzano l'esperienzadegli studenti di questa età.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:disarà anche nelle scuole medie;e l’impegno nell’ad un uso consapevole degli strumenti digitali;; in prima linea per uso consapevole strumenti digitali; Società Italiana di Pediatria ealleati per l’dei ragazzi: come migliorarla grazie al progetto, Vitali: "Conpuntiamo ad aumentare il livello di benessere"; Approfondisci 🔍

WINDTRE e l’impegno nell’educazione ad un uso consapevole degli strumenti digitali

(mondo3.com)

Tra gli strumenti utili ai genitori, NeoConnessi mette a disposizione il Decalogo, con tanti consigli per una corretta educazione digitale in famiglia ...

WINDTRE, raggiunti 100 'Borghi connessi' nel progetto di digitalizzazione delle aree italiane meno dense

(hwupgrade.it)

Maratea diventa il centesimo comune italiano a entrare nel programma 'Borghi Connessi' di WINDTRE, consolidando l'impegno dell'azienda nella trasformazione digitale delle comunità locali attraverso co ...

WindTre in prima linea nell’educazione ad un uso consapevole degli strumenti digitali

(ilroma.net)

NeoConnessi è il progetto di educazione digitale di WINDTRE, che ha l’obiettivo di educare le persone più giovani ad un uso consapevole della tecnologia supportando le scuole italiane e i genitori. Il ...

Windtre; in prima linea per uso consapevole strumenti digitali

(ilsole24ore.com)

Il progetto NeoConnessi è il progetto di educazione digitale di WINDTRE, che ha l'obiettivo di educare le persone più giovani ad un uso consapevole della tecnologia supportando le scuole ...