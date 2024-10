Formiche.net - Due navi tedesche evitano il Mar Rosso. Perché la scelta di Berlino imbarazza l’Occidente

(Di giovedì 31 ottobre 2024) A causa della situazione di insicurezza, la Deutsche Marine ha ordinato a duemilitari di evitare il corridoio indo-mediterraneo del Mar, le cui rotte sono state destabilizzate da oltre un anno dai continui attacchi degli Houthi. La fregata Baden-Württemberg e la nave da appoggio logistico Frankfurt am Main, al rientro dopo mesi di missione nell’Indo-Pacifico, dove hanno solcato anche le acque tempestose dello Stretto di Taiwan (non senza crucci), seguiranno il percorso molto più lungo circumgando l’Africa, doppiando il Capo di Buona Speranza. For Pete’s sake! È stato lo Spiegel a dare per primo la notizia, creando una rapida sequenza di critiche riassumibili nell’uscita pubblica dell’ammiraglio James Stavridis, un tempo Supreme Allied Commander della Nato. “Questo è semplicemente ridicolo.