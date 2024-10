Lanazione.it - Della Rosa dopo Calabria

(Di giovedì 31 ottobre 2024) L’addio di Danteè ormai certo, rimangono solo da definire i modi ed i tempi. L’ex tiratore dell’Olimpia Milano non era presente agli ultimi allenamenti e questo è già un chiaro segno di come ormai la situazione sia irrimediabilmente compromessa. La società ed il tecnico stanno cercando una soluzione che soddisfi entrambi e, soprattutto, che non svantaggi nessuno. Le due parti stanno trattando per arrivare a una transazione del contratto ma in questo momento siamo al tira e molla dall’una e dall’altra parte. Ieri è stata una giornata interlocutoria con l’agente di Dante, Massimo Rizzo, che avrebbe presentato al presidente Ron Rowan una prima proposta di transazione che è stata discussa, ma sulla quale ancora non c’è stata nessuna risposta.