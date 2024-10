Gaeta.it - Cresce l’interesse per i corsi di difesa personale: un’iniziativa a Roma in memoria di Pamela Mastropietro

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, sta prendendo piededopo la tragica morte di, una giovane donna vittima di violenza. Sempre più donne, in particolare giovani, si avvicinano all’universo deidi, rispondendo a un bisognonte di sicurezza. Questo progetto, promosso dall’Associazione che porta il suo nome, offre otto lezioni gratuite per imparare le basi delle tecniche di auto. L’iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con il Centroe sport, una struttura specializzata in arti marziali. Le tecniche insegnate si basano sul metodo PATH, elaborato da esperti del settore come Luigi Rossini e Alessandro Chionchio, il cui obiettivo principale è quello di preparare gli allievi a difendersi da situazioni di pericolo e a scappare.