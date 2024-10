Controlli straordinari a Tivoli: arresti per occupazione abusiva e furto di energia e acqua (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Tivoli ha portato alla luce una situazione preoccupante riguardante occupazioni abusive di immobili e furti di risorse. La sinergia tra le forze dell’ordine e vari enti, tra cui ATER e ACEA, ha permesso di effettuare un’azione incisiva nel comprensorio di case popolari in località Ponte di Nona. Questa iniziativa si inquadra nelle attività di controllo del territorio, mirate a ristabilire la legalità e a prevenire abusi che danneggiano la collettività. Occupazioni abusive e furti di energia: l’intervento dei Carabinieri Durante il servizio di controllo, i Carabinieri hanno scoperto due persone occupanti abusivi in appartamenti di proprietà di ATER, evidenziando un problema di assente gestione e tutela degli immobili pubblici. Gaeta.it - Controlli straordinari a Tivoli: arresti per occupazione abusiva e furto di energia e acqua Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia diha portato alla luce una situazione preoccupante riguardante occupazioni abusive di immobili e furti di risorse. La sinergia tra le forze dell’ordine e vari enti, tra cui ATER e ACEA, ha permesso di effettuare un’azione incisiva nel comprensorio di case popolari in località Ponte di Nona. Questa iniziativa si inquadra nelle attività di controllo del territorio, mirate a ristabilire la legalità e a prevenire abusi che danneggiano la collettività. Occupazioni abusive e furti di: l’intervento dei Carabinieri Durante il servizio di controllo, i Carabinieri hanno scoperto due persone occupanti abusivi in appartamenti di proprietà di ATER, evidenziando un problema di assente gestione e tutela degli immobili pubblici.

