Come sta Carlo Pernat? Il gradito ritorno a Sepang dopo i problemi di salute

Un graditissimo ritorno al circuito di Sepang, teatro del GP della Malesia valido Come penultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP. Non mancherà l'emozione in quel di Kuara Lumpur dentro e fuori la pista questo weekend. Il tracciato infatti ospiterà la sfida, forse anche decisiva, tra Jorge Martin e Francesco "Pecco" Bagnaia, mentre il paddock riabbraccerà Carlo Pernat, eroicamente di nuovo operativo dopo il ricovero di due settimane a causa di problemi polmonari rilevati a metà ottobre. Il celeberrimo manager di Ena Bastianini è stato dimesso solo pochi giorni fa dall'Ospedale di San Martino, dove ha ricevuto le cure dell'equipe guidata dal Professore Matteo Bassetti.

Pernat accende la sfida. "Palladino forte e bravo. Firenze è da Champions. Il Genoa? Il mio incubo»

(lanazione.it)

"Prima di tutto l’allenatore. Palladino è giovane, bravo e preparato. Lo conosco perchè lui è stato proprio al Genoa. Raffaele è forte e obiettivamente gli hanno fatto una bella squadra". Nella quale ...

MotoGP 2024. Carlo Pernat torna a casa dopo 12 giorni in ospedale per problemi polmonari

(moto.it)

Carlo Pernat è stato dimesso oggi dall'ospedale San Martino di Genova dove è stato ricoverato per 12 giorni per problemi polmonari, come da lui riferito. Il popolare manager di piloti di MotoGP ...

La Nazione – Pernat: «Balotelli può riaccendere il cuore del Genoa»

(pianetagenoa1893.net)

«Un anno fa avrei detto che avevamo preso una “ciofeca”, oggi dico l’esatto contrario». Ai microfoni de La Nazione, Carlo Pernat (tifosissimo del Grifone) si rivela molto contento per l’arrivo di Mari ...

MotoGP, Carletto is back: il mitico Pernat torna in azione dopo un tagliando

(gpone.com)

MotoGP: Il nostro Carlo era stato ricoverato in ospedale e ci aveva anche fatto parecchio preoccupare, ma la pellaccia è dura e la voglia di divertirsi e far divertire troppo forte. Questo weekend tor ...