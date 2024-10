Cina: Hainan, forti piogge per tifone Trami costringono a evacuazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qionghai, 31 ott – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata da un drone ieri 30 ottobre 2024, mostra il villaggio Liuke alluvionato, nella cittadina di Boao, citta’ di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan. Il tifone Trami, il ventesimo di quest’anno, ha portato forti piogge in molte parti di Hainan dal 28 ottobre, costringendo all’evacuazione oltre 40.000 persone. Le autorita’ locali di Qionghai, una delle zone piu’ colpite, hanno avviato contromisure di classe I, poiche’ diversi villaggi lungo il bacino del fiume Wanquan sono stati inondati a causa delle piogge torrenziali degli ultimi giorni. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: Hainan, forti piogge per tifone Trami costringono a evacuazione Leggi tutto 📰 Romadailynews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Qionghai, 31 ott – (Xinhua) – Questa foto aerea, scattata da un drone ieri 30 ottobre 2024, mostra il villaggio Liuke alluvionato, nella cittadina di Boao, citta’ di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di. Il, il ventesimo di quest’anno, ha portatoin molte parti didal 28 ottobre, costringendo all’oltre 40.000 persone. Le autorita’ locali di Qionghai, una delle zone piu’ colpite, hanno avviato contromisure di classe I, poiche’ diversi villaggi lungo il bacino del fiume Wanquan sono stati inondati a causa delletorrenziali degli ultimi giorni. (Xin) Agenzia Xinhua

