Noinotizie.it - Cerignola: concluso il mese di prevenzione del tumore al seno Con un convegno

Leggi tutto 📰 Noinotizie.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Si è chiuso con il“Note in Rosa” ildellaper ilal, al centro di un’attenta programmazione dell’amministrazione comunale, grazie all’impegno dell’assessorato al Welfare guidato da Maria Dibisceglia e l’assessorato alle Attività Produttive guidato da Cecilia Belpiede. Uniniziato con l’arrivo della “Mammomobile” dell’ASL Fg in Villa Comunale durante la prima edizione della “Festa del Volontariato”, e proseguito con un’ondata rosa per le vie del centro città con la seconda edizione della “Camminata in Rosa” che ha permesso di raccogliere 1480 euro da destinare alle attività di Andos Foggia. A chiudere il programma dell’amministrazione un suggestivo concerto che ha tinto di rosa il Duomo Tonti, insieme al“Note in Rosa”, al quale ha partecipato il Prof.