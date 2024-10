Ilrestodelcarlino.it - Cartiere, si alza la voce dei lavoratori in appalto: "Vogliamo rientrare nella gestione della crisi"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "A rischio ci siamo anche noilogistica e addetti al magazzino a Rocchetta come a Fabriano. Perché non siamo figli di un Dio minore". A levarsi forte, in attesa dell’incontro col ministro Adolfo Urso, lunedì prossimo è ladeidelledegli appalti Nicma i quali operano all’interno dei cantiericartiera Fedrigoni/Giano. A Rocchetta la fetta più grande: 35. A Fabriano sono 7. A Pioraco 2 e anche a Castelraimondo. IN totale quindi 46 persone compresi 4 o 5 interinali. "Chiediamo rispetto" rimarcano. "Questi dipendenti – sottolinea Roberto Ascani per la Fit Cisl Marche - hanno prestato i loro servizi in silenzio con professionalità e serietà.