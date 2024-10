Calcio. Terza. Popolare, Lajatico, PAL e SMAM al comando (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa 31 ottobre 2024 – Nel girone A di Terza Categoria sono tre le squadre al comando. Il Lajatico fermato sull’1 – 1 in casa dal Marciana, e la Popolare Cep che ha battuto 3 – 1 il Pappiana. Capoliste a dieci punti dopo quattro gare alle quali si aggiunge il Porta a Lucca che espugna 0 – 1 Ponteginori nel recupero di mercoledì grazie alla rete messa a segno da Franchini. Una giornata, questa quarta, dove si è segnato in tutti i campi. La bellani ha perso 2 – 1 sul campo del Legoli mentre Montefoscoli e Fabbrica si sono divisi la posta in palio pareggiando 2 – 2. La reti di Cavallini e di Fiori hanno deciso la sfida a favore degli Ospedalieri contro il CB Pisa (2 – 1). La tripletta di Fiorini ha firmato il 3 – 0 del Pisa Ovest contro il Ponteginori, mentre tra Porta a Lucca e Marinese è terminata 1 – 1. Lanazione.it - Calcio. Terza. Popolare, Lajatico, PAL e SMAM al comando Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa 31 ottobre 2024 – Nel girone A diCategoria sono tre le squadre al. Ilfermato sull’1 – 1 in casa dal Marciana, e laCep che ha battuto 3 – 1 il Pappiana. Capoliste a dieci punti dopo quattro gare alle quali si aggiunge il Porta a Lucca che espugna 0 – 1 Ponteginori nel recupero di mercoledì grazie alla rete messa a segno da Franchini. Una giornata, questa quarta, dove si è segnato in tutti i campi. La bellani ha perso 2 – 1 sul campo del Legoli mentre Montefoscoli e Fabbrica si sono divisi la posta in palio pareggiando 2 – 2. La reti di Cavallini e di Fiori hanno deciso la sfida a favore degli Ospedalieri contro il CB Pisa (2 – 1). La tripletta di Fiorini ha firmato il 3 – 0 del Pisa Ovest contro il Ponteginori, mentre tra Porta a Lucca e Marinese è terminata 1 – 1.

