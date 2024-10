Buffalo Kids, la recensione del tenero film animato spagnolo (Di giovedì 31 ottobre 2024) I castigliani Core Animation, già autori di Mummie - A spasso nel tempo, sfoderano un'avventura nel vecchio West, con almeno una marcia in più rispetto all'intrattenimento medio per i più piccoli. La nostra recensione di Buffalo Kids. Comingsoon.it - Buffalo Kids, la recensione del tenero film animato spagnolo Leggi tutto 📰 Comingsoon.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I castigliani Core Animation, già autori di Mummie - A spasso nel tempo, sfoderano un'avventura nel vecchio West, con almeno una marcia in più rispetto all'intrattenimento medio per i più piccoli. La nostradi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:; Cinema - tutti i film trailer e recensioni; Approfondisci 🔍

Buffalo Kids, la recensione del tenero film animato spagnolo

(comingsoon.it)

La nostra recensione di Buffalo Kids. Gli orfani Mary e Tom sbarcano a New York, ma lo zio che dovrebbe adottarli non è lì ad aspettarli: saltano su un treno che li porta nel West per andare a ...

Buffalo Kids, la recensione: il mito della frontiera per un sorprendente film animato

(msn.com)

Azione, umorismo, (sincera) inclusività e un'avventura che sfrutta tutto il fascino del Far West: dalla Spagna ecco Buffalo Kids, un film animato che stupisce ed emoziona. Al cinema.

Buffalo kids: il nuovo film d’animazione che invita alla scoperta e all’avventura

(ecodelcinema.com)

Buffalo Kids ci racconta la storia di Mary e Tom, due giovani fratelli irlandesi orfani, che intraprendono un viaggio mozzafiato verso New York City nel 1886. L’emigrazione dei due protagonisti è ...

«Buffalo Kids», il lungometraggio sulla metafora del viaggio vince il premio easyJet al Giffoni Film Festival

(msn.com)

È «Buffalo Kids» il lungometraggio vincitore del premio easyJet nella cornice della 54esima edizione del Giffoni film festival, l’evento cinematografico dedicato alle nuove generazioni che ...