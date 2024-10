Aumentano i prezzi dei beni alimentari, Federconsumatori: “Si colpiscono le famiglie meno abbienti” (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Federconsumatori definisce allarmante l’aumento dei prezzi, il tasso di inflazione è allo 0,9% e comporta un aumento di 283,5 euro annui a famiglia Continuano ad aumentare i prezzi dei generi alimentari, l’Istat ad ottobre ha registrato un tasso di inflazione dello 0,9% in lieve crescita al mese precedente. Intanto la Federconsumatori, grazie al suo osservatorio, stima che ogni famiglia mediamente spenderà 283,5 euro in più all’anno a causa di questi rincari. L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori (O.N.F.) ritiene che l’aumento dei prezzi inciderà soprattutto sui nuclei familiari meno abbienti. Impresaitaliana.net - Aumentano i prezzi dei beni alimentari, Federconsumatori: “Si colpiscono le famiglie meno abbienti” Leggi tutto 📰 Impresaitaliana.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ladefinisce allarmante l’aumento dei, il tasso di inflazione è allo 0,9% e comporta un aumento di 283,5 euro annui a famiglia Continuano ad aumentare idei generi, l’Istat ad ottobre ha registrato un tasso di inflazione dello 0,9% in lieve crescita al mese precedente. Intanto la, grazie al suo osservatorio, stima che ogni famiglia mediamente spenderà 283,5 euro in più all’anno a causa di questi rincari. L’Osservatorio Nazionale(O.N.F.) ritiene che l’aumento deiinciderà soprattutto sui nuclei familiari

