ASCOLTI TV 30 OTTOBRE 2024 | IO CANTO GENERATION 154% IL DIRITTO DI CONTARE 123% CHI L’HA VISTO 105% PARTE BENE STUCKY 8% IL PARADISO DELLE SIGNORE OLTRE IL 20%

ASCOLTI TV 30 OTTOBRE 2024: IO CANTO GENERATION (15,4%), IL DIRITTO DI CONTARE (12,3%), CHI L'HA VISTO (10,5%), PARTE BENE STUCKY (8%), IL PARADISO DELLE SIGNORE OLTRE IL 20%

ASCOLTI TV 30 OTTOBRE 2024 • Mercoledì • Gli ASCOLTI tv del 30 OTTOBRE 2024 con Io CANTO GENERATION e le nuove serie di Rai2. Ecco tutti i dati. 

Gruppi 
R A I24H – 2840 35.63PT – 7356 36.69 
M E D I A S E T24H – 3038 38.12PT – 6897 34.40 

Tg1 Mattina – 483 12.00 
Tg1 – 938 19.59 
UnoMattina – 769 18.64 
Storie Italiane – 745 20.41 + 821 21.40
Cavalieri e Alfieri del Lavoro – 544 10.82 
E' Sempre Mezzogiorno! Menù – 1586 16.18 
Tg1 + Economia – 2999 25.17 + 2273 19.37 
Aspettando La Volta Buona – 1365 12.11
La Volta Buona – 1315 14.21 
Il PARADISO DELLE SIGNORE – 1540 20.32 
Tg1 – 1231 16.43 
Pres. La Vita in Diretta – 1632 20.37 
La Vita in Diretta – 2076 20.63 
Reazione a Catena: La Sfida dei Campioni – 2454 18.54 
Reazione a Catena: La Sfida dei Campioni – 3618 21.69 
Tg1 – 4490 23.44 
Cinque Minuti + Affari Tuoi – 4488 22.49 + 5385 25.78
Il DIRITTO di CONTARE – 1941 12.

