Movieplayer.it - Anna Kendrick confessa: "Mi sono sentita disgustosa a guadagnare grazie a Woman of the Hour"

(Di giovedì 31 ottobre 2024), in una recente intervista, ha rivelato che ha donato tutti i soldi perof theperché non voleva saperne disu un argomento così delicato Durante un'intervista al podcast "Crime Junkie AF",ha rivelato di non aver guadagnato nulla dalla regia diof theperché ha donato il suo compenso a RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network) e al National Center for Victims of Violent Crime. Queste organizzazionidue delle principali organizzazioni non profit del Paese che sostengono i sopravvissuti agli abusi e alle violenze sessuali. "Per me non è mai stata un'impresa per fare soldi", ha detto. "Alla fine Netflix ha comprato il film. Ma solo la settimana prima della prima del film al TIFF ho pensato: