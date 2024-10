Alluvione Spagna, interi paesi sepolti dal fango. La richiesta di aiuto da Sedavì: “La necessità più urgente è che vengano a recuperare i cadaveri” (Di giovedì 31 ottobre 2024) “La necessità più urgente è che vengano a recuperare i cadaveri. Ci sono ancora persone rimaste sotto le macchine. È tutto un disastro indescrivibile”. La richiesta di aiuto arriva da Javier, abitante di Sedaví (Valencia), uno dei comuni spagnoli più colpiti dall’Alluvione che ha devastato il sud est della Spagna provocando almeno 95 morti e decine di dispersi. “Sarebbe prioritario che non si lascino lì cadaveri in decomposizione”, ha aggiunto l’uomo, un ex militare, parlando a una reporter di Rtve in mezzo a uno scenario di distruzione, con fango nelle strade e auto abbandonate e accatastate l’una sull’altra. “In molti stanno anche chiedendo rifornimenti di cibo, perché i centri commerciali della zona sono stati presi d’assalto nelle ultime ore”. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, interi paesi sepolti dal fango. La richiesta di aiuto da Sedavì: “La necessità più urgente è che vengano a recuperare i cadaveri” Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) “Lapiùè che. Ci sono ancora persone rimaste sotto le macchine. È tutto un disastro indescrivibile”. Ladiarriva da Javier, abitante di Sedaví (Valencia), uno dei comuni spagnoli più colpiti dall’che ha devastato il sud est dellaprovocando almeno 95 morti e decine di dispersi. “Sarebbe prioritario che non si lascino lìin decomposizione”, ha aggiunto l’uomo, un ex militare, parlando a una reporter di Rtve in mezzo a uno scenario di distruzione, connelle strade e auto abbandonate e accatastate l’una sull’altra. “In molti stanno anche chiedendo rifornimenti di cibo, perché i centri commerciali della zona sono stati presi d’assalto nelle ultime ore”.

Alluvione in Spagna, non si conosce il numero dei dispersi: «95 morti, ma forse sono molti di più». Oltre 120mila sfollati

Ci sono però ancora interi paesi sepolti dal fango, Interi paesi sepolti dal fango ... Interrotto anche il corridoio mediterraneo autostradale dalla Catalogna alla regione a sudest della Spagna.

Alluvione in Spagna, Dana perde forza ma il Paese conta i danni: «Solo fango e dolore». Si cercano ancora i dispersi

Le piogge torrenziali cadute nelle ultime ore in Spagna cominciano a perdere intensità, quindi perde forza il fenomeno della Dana in seguito al quale si sono verificate devastanti alluvioni ...

Alluvione Spagna e l'inseminazione delle nuvole in Marocco: l'allarme a fine agosto lanciato dai meteorologhi

Continuano le speculazioni sulle cause della tremenda alluvione ... come il sud della Spagna e, in particolare, a Ceuta e Melilla». «L'alterazione artificiale del clima e del meteo puo avere ...

Alluvione Valencia, notizie in diretta. Massima allerta a Barcellona, riprese le ricerche dei dispersi. Gli sfollati sono 120mila

(ilmessaggero.it)

Valencia, gli aggiornamenti di oggi in diretta dopo l'alluvione. Sono continuate per tutta la notte ... Ci sono però ancora interi paesi sepolti dal fango, Interi paesi sepolti dal fango, come ...