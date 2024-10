Alluvione Spagna, allerta arancione nelle province di Tarragona e Castellón. Sanchez e Feijóo in visita nella comunità valenciana (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le piogge continuano a colpire la Spagna – il cui sud est e in particolare Valencia è stato devastato da un’Alluvione senza precedenti – anche se con minore intensità rispetto ai giorni scorsi. Due province, Tarragona e Castellón, rispettivamente in Catalogna e comunità valenciana, sono in allerta arancione, riferisce l’Agenzia meteorologica spagnola, Aemet. Si prevedono piogge anche in Andalusia ed Estremadura, dove in alcune province è stata attivata l’allerta gialla. La Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito il Paese iberico, ha provocato almeno 95 morti. Oggi il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e il leader del PP all’opposizione, Alberto Núñez Feijóo, visiteranno la comunità valenciana per visitare il centro di coordinamento delle emergenze e la zona colpita dai danni. Oltre ai morti accertati c’è un numero indeterminato dispersi. Ilfattoquotidiano.it - Alluvione Spagna, allerta arancione nelle province di Tarragona e Castellón. Sanchez e Feijóo in visita nella comunità valenciana Leggi tutto 📰 Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le piogge continuano a colpire la– il cui sud est e in particolare Valencia è stato devastato da un’senza precedenti – anche se con minore intensità rispetto ai giorni scorsi. Due, rispettivamente in Catalogna e, sono in, riferisce l’Agenzia meteorologica spagnola, Aemet. Si prevedono piogge anche in Andalusia ed Estremadura, dove in alcuneè stata attivata l’gialla. La Dana, il fenomeno atmosferico che ha colpito il Paese iberico, ha provocato almeno 95 morti. Oggi il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e il leader del PP all’opposizione, Alberto Núñez, visiteranno laperre il centro di coordinamento delle emergenze e la zona colpita dai danni. Oltre ai morti accertati c’è un numero indeterminato dispersi.

