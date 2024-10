Alluvione in Spagna, Valencia in ginocchio per la Dana: il Real Madrid dona un milione di euro (Di giovedƬ 31 ottobre 2024) La Spagna fa i conti con i danni dell`evento atmosferico della Dana, che ha messo in ginocchio Valencia e non solo. Si mette in moto la macchina Leggi tutto šŸ“° Calciomercato.com (Di giovedƬ 31 ottobre 2024) Lafa i conti con i danni dell`evento atmosferico della, che ha messo ine non solo. Si mette in moto la macchina

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĆ¹ recenti: Maltempo, la regione diancora in: le foto dopo l'; Maltempo in, bufera sul governatore di: allerta con 11 ore di ritardo; L'mette inla, i video;inper lā€™: almeno 51 morti, centinaia i dispersi; Alluvioni inin: il ponte di Paiporta viene spazzato via dalla furia del fiume in ā€¦;, soccorsi senza sosta: nuova allerta meteo. Sono 158 le vittime. "Corpi nelle auto e nei garage". La deviazione del Turia ha salvato il centro; Approfondisci šŸ”

Alluvione in Spagna, cos'è la Dana: il fenomeno meteo che ha flagellato Valencia

(affaritaliani.it)

Una massa di aria che si stacca da una corrente fredda e si scontra con una calda e umida presente nellā€™area del Mediterraneo ...

Spagna in ginocchio: 95 vittime e 120mila sfollati. Nel fango di Valencia si cercano sopravvissuti. Polemica sui ritardi

(msn.com)

La Spagna è sotto choc dopo la disastrosa alluvione che ha colpito la regione di Valencia provocando almeno 105 morti. Il bilancio è purtroppo provvisorio mentre continuano le operazioni di ricerca de ...

Alluvione Valencia, il mondo del tennis si mobilita: il gesto di Alcaraz e Badosa, coinvolta anche l'Academy di Nadal

(sport.virgilio.it)

Il mondo dello sport in Spagna si mobilita per le vittime provocate da DANA, il terribile evento meteorologico che ha messo in ginocchio una parte del paese provocando morti e distruzioni e che avrà ...

Spagna, l'alluvione si sposta a Barcellona: 90 morti a Valencia

(notizie.it)

La Spagna è in ginocchio a causa dellā€™enorme quantitativo ... di cui 4 sono bambini. Spagna, lā€™alluvione si sposta a Barcellona: i morti di Valencia 92 morti, ma la cifra potrebbe essere anche ...