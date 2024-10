Lettera43.it - All’orientamento spunta la lezione di manganellate: critiche da studenti e Cgil

(Di giovedì 31 ottobre 2024) All’Expo Training 2024 di Milano, durante le ore di orientamento a cui hanno partecipato studentesse edi diverse scuole superiori, c’è stata anche ladi manganello. A denunciarlo sono stati alcuni alunni di una classe del liceo Fermi di Genova, portati in visita a Milano perché ad alcuni mancavano ore di Pcto, l’ex alternanza scuola-lavoro. A riportarlo è Repubblica, che ha raccolto la testimonianza di una studentessa 18enne. La giovane ha raccontato che adi ogni età, anche minorenni, è stata fatta fare pratica su come e dove colpire con il manganello. Una «dimostrazione pratica della violenza, sdoganata come nulla fosse», secondo gli alunni, che hanno ricevuto il sostegno dei sindacati.