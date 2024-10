Lanazione.it - A 96 anni con la patente rinnovata e un’auto sportiva: “D’estate vado anche a Riccione, mai fatto incidenti”

Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Arezzo, 31 ottobre 2024 – “Una signora non dice mai la propria età”. La signora Donella è sorridente e ha tanto da raccontare. Ha 96(ci perdonerà per aver violato il segreto) e ci apre le porte di casa sua per un caffè e una chiacchierata. Di, ci ha chiamato lei perché ha qualcosa da dirci. Ha alzato la cornetta ela sua segnalazione: la strada sotto casa sua, via Francesco Redi, è un pericoloso viavai di macchine e autobus. “Servirebbe un dosso o una colonnina per farli rallentare, è pericolosoper me quando mi metto alla guida”. Sì perché la signora Donella, quasi centenaria, ha laancora per duee mezzo, una macchinae nessuna intenzione di lasciarla in garage. Davanti a un caffè e in una casa piena di storia e di cura per i dettagli, racconta volentieri la sua storia e risponde alle nostre domande dettate dalla curiosità.