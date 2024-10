Zonawrestling.net - WWE: Le reazioni interne al sanguinoso segmento di Rhea Ripley a NXT

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ieri notte durante NXT,ha subito un violento attacco da parte di Liv Morgan e Raquel Rodriguez. Mami è stata trovata nel parcheggio dell’arena vistosamente sanguinante, mentre Liv e Raquel sono state viste allontanarsi con mazze da baseball alla mano. Arrivano ora indiscrezioni sullealin questione. Le reazione al copioso sangueha subito unattacco ieri notte a NXT. Secondo quanto evidenziato da Corey Brennan di Fightful, alcuni all’interno del backstage si sarebbe detti preoccupati per il copioso sangue mostrato in occasione del. Tuttavia, il tutto sarebbe stato pienamente approvato da Shawn Michaels, Triple H e Lee Fighting e probabilmente anche i dirigenti di CW Network avrebbero dato il via libera.