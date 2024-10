Vp Canniccia a tutta grinta. Rimonta e prima vittoria (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Serie B. Turno di riposo nella 3ª giornata del girone D per l’Unione Pallavolo Camaiorese. Classifica: La Spezia 8, Lupi Santa Croce 8, Invicta Grosseto 7, San Martino* 6, Kerakoll Sassuolo* 6, Fiorano* 4, Upc Sdh* 3, Cecina* 3, Maxitalia Jumboffice* 3, Firenze* 2, Toscanagarden 2, Pontedera 2, Scandiano** 0, Cus Genova 0, Parma 0. * una partita in meno Serie B1. grinta, cuore e coraggio: con una Rimonta da urlo, il Vp Canniccia ottiene la prima vittoria in serie B1. Nella 3ª giornata del girone B, le versiliesi hanno espugnato Ripalta Cremasca dopo esser state sotto di due set: 2-3 (parziali di 25-15, 25-11, 20-25, 25-27 e 12-15) e primi 3 punti. Classifica: Garlasco 8, Anderlini Modena* 6, Ripalta Cremasca 6, Ostiano 6, Rubiera 6, Valdarno 4, Crema 4, Modena* 3, Vp Canniccia* 3, Montesport 3, San Giorgio* 2, Ambra Cavallini 2, Campagnola* 1, Sassuolo* 0. Sport.quotidiano.net - Vp Canniccia a tutta grinta. Rimonta e prima vittoria Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Serie B. Turno di riposo nella 3ª giornata del girone D per l’Unione Pallavolo Camaiorese. Classifica: La Spezia 8, Lupi Santa Croce 8, Invicta Grosseto 7, San Martino* 6, Kerakoll Sassuolo* 6, Fiorano* 4, Upc Sdh* 3, Cecina* 3, Maxitalia Jumboffice* 3, Firenze* 2, Toscanagarden 2, Pontedera 2, Scandiano** 0, Cus Genova 0, Parma 0. * una partita in meno Serie B1., cuore e coraggio: con unada urlo, il Vpottiene lain serie B1. Nella 3ª giornata del girone B, le versiliesi hanno espugnato Ripalta Cremasca dopo esser state sotto di due set: 2-3 (parziali di 25-15, 25-11, 20-25, 25-27 e 12-15) e primi 3 punti. Classifica: Garlasco 8, Anderlini Modena* 6, Ripalta Cremasca 6, Ostiano 6, Rubiera 6, Valdarno 4, Crema 4, Modena* 3, Vp* 3, Montesport 3, San Giorgio* 2, Ambra Cavallini 2, Campagnola* 1, Sassuolo* 0.

Vp Canniccia a tutta grinta. Rimonta e prima vittoria

Presentata la stagione 2024/2025 del V.P. Canniccia Motor Club in serie B1

Ora il Vp Canniccia Motor Club, dopo aver conquistato la B1, è fra le migliori 90 società pallavolistiche di tutta Italia. Alla presentazione, oltre ai dirigenti ed alle atlete della società, erano ...

Pallavolo B1F girB – Canniccia, dopo il “doppio salto” comincia oggi l’avventura nella serie cadetta

Il V.P. Canniccia Motor Club dopo la folle cavalcata che in due anni l'ha visto passare dal campionato regionale di Serie C fino a dominare la categoria nazionale cadetta, ora è pronto allo storico de ...

Volley. Vp Volley in Lombardia. Upc Sdh, turno di riposo

Le formazioni della Versilia si confrontano nei campionati nazionali e regionali di pallavolo. Risultati, classifiche e prossime sfide delle Serie B, B1, C e D maschili e femminili.