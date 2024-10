Volley Arno. Prima sconfitta (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 – Prima sconfitta della stagione per la Volley Arno che cede 3-2 al tie break contro Cassero Volley in una gara molto combattuta dove ha prevalso soprattutto l'esperienza sul campo. Un risultato che non preoccupa Montevarchi per il carattere espresso dalle ragazze di Morucci in tutti i cinque i set, condizionato anche dalla forma fisica non ottimale di alcune pedine importanti del roster rossoblu. Un punto tuttavia conquistato che serve a smuovere la classifica ea posizionarsi ancora subito dietro al terzetto di testa. Contrariamente alle altre gare disputate, il primo set è partito sottotono per la Volley Arno che non riesce ad esprimere la solita prestazione in attacco, ne approfitta il Cassero che chiude il parziale 25-20. Lanazione.it - Volley Arno. Prima sconfitta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Arezzo, 30 ottobre 2024 –della stagione per lache cede 3-2 al tie break contro Casseroin una gara molto combattuta dove ha prevalso soprattutto l'esperienza sul campo. Un risultato che non preoccupa Montevarchi per il carattere espresso dalle ragazze di Morucci in tutti i cinque i set, condizionato anche dalla forma fisica non ottimale di alcune pedine importanti del roster rossoblu. Un punto tuttavia conquistato che serve a smuovere la classifica ea posizionarsi ancora subito dietro al terzetto di testa. Contrariamente alle altre gare disputate, il primo set è partito sottotono per lache non riesce ad esprimere la solita prestazione in attacco, ne approfitta il Cassero che chiude il parziale 25-20.

