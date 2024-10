VIDEO/ ‘Il gol del secolo’, la vittoria del bene sul male: il nuovo murales per Diego (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa mano de DIOS contro il male e contro l’ingiustizia , in un murales realizzato al Vomero dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec si potrà ammirare nel cortile del palazzo di piazzza Vanvitelli 15 dove Maradona appena arrivato a Napoli negli anni 80 veniva a vestirsi ed acquistare le sue pellicce e dove poi nel ritorno a Napoli ritorno’ di nuovo ma nello studio legale Pisani a firmar i ricorsi contro Equitalia che lo perseguitava per liberarsi da una mortificante persecuzione e violente bugie. Anteprima24.it - VIDEO/ ‘Il gol del secolo’, la vittoria del bene sul male: il nuovo murales per Diego Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa mano de DIOS contro ile contro l’ingiustizia , in unrealizzato al Vomero dal pittore argentino Juan Pablo Gimenez Chec si potrà ammirare nel cortile del palazzo di piazzza Vanvitelli 15 dove Maradona appena arrivato a Napoli negli anni 80 veniva a vestirsi ed acquistare le sue pellicce e dove poi nel ritorno a Napoli ritorno’ dima nello studio legale Pisani a firmar i ricorsi contro Equitalia che lo perseguitava per liberarsi da una mortificante persecuzione e violente bugie.

