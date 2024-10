Viabilità, terminati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 114 “Atessa-Valle” e 116 “Montemarcone” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria sui tratti della strada provinciale 114 “Atessa – Valle” e della strada provinciale 116 “Monte Marcone” con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della Viabilità in alcuni tratti delle due provinciali nel territorio di Atessa.I Chietitoday.it - Viabilità, terminati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali 114 “Atessa-Valle” e 116 “Montemarcone” Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sono stati ultimati idisui tratti della strada provinciale 114 “” e della strada provinciale 116 “Monte Marcone” con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dellain alcuni tratti delle duenel territorio di.I

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Viabilità a Catania, sono finiti i lavori nell’Asse dei Servizi; Lavori al ponte di via Panigalli, cantiere finito: torna la normale viabilità; Viabilita', conclusi i lavori di mezza in sicurezza sulla strada di Capo Rizzuto; Viabilità - SP 143 Lisciano Niccone, terminati i lavori di straordinaria manutenzione ai tratti 1° e 2; Velletri, l’ass. Ilaria Neri annuncia: “Terminati lavori di manutenzione stradale in via Acquavivola e via Capitancelli”; Ponte Risorgimento, terminati i lavori: la circolazione torna regolare; Leggi >>>

VIABILITA’ – Cantieri previsti: interventi sulla Sp82 a Foglizzo e sulla Sp50 del Nivolet a Ceresole

(obiettivonews.it)

A Foglizzo, la strada provinciale 82 di Montalenghe sarà chiusa al traffico da lunedì 28 a mercoledì 30 ottobre 2024, con orario 7.30-17, nel tratto ...

Terminati i lavori sulla Velletri Nettuno

(ilfaroonline.it)

La segnaletica verrà rifatta nei prossimi giorni, in attesa dell’ossidazione del manto stradale.

Careggi, terminati i lavori e riaperta via delle Panche

(055firenze.it)

I lavori di ripristino della carreggiata da parte di Publiacqua, a seguito di uno scavo per la sostituzione di un tratto della fognatura, sono terminati e il tratto tra via Quarto e via Calò è di ...

Firenze, riaperta via delle Panche: lavori terminati dopo il caos traffico a Careggi

(corrierefiorentino.corriere.it)

«È stata riaperta intorno alle 17.30 via delle Panche – si legge in una nota del Comune, uscita nel pomeriggio di mercoledì 23 ottobre – Sono infatti terminati i lavori di ripristino della ...