Var e cartellino rosso: scoppia la polemica (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scatta il cartellino rosso dopo controllo al Var: infuria la polemica per la decisione del direttore di gara Due episodi arbitrali che nel primo tempo hanno certamente stravolto la gara, prima da una parte e poi dall’altra. cartellino rosso: polemica in Empoli-Inter (LaPresse) – Calciomercato.itLe emozioni in Empoli-Inter non sono mancate, in particolare da segnalare come il gol nerazzurro firmato da Darmian sia stato annullato per fallo di mano, dopo una chiamata da parte del Var e lo stesso Var ha richiamato l’arbitro Marchetti per rivedere un fallo di Goglichidze su Thuram. Il direttore di gara aveva inizialmente estratto il cartellino giallo, ma dopo una revisione al monitor ha cambiato idea e ha mostrato il rosso al difensore georgiano dell’Empoli. Un intervento certamente pericoloso che è costato caro al numero 2 azzurro. Calciomercato.it - Var e cartellino rosso: scoppia la polemica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Scatta ildopo controllo al Var: infuria laper la decisione del direttore di gara Due episodi arbitrali che nel primo tempo hanno certamente stravolto la gara, prima da una parte e poi dall’altra.in Empoli-Inter (LaPresse) – Calciomercato.itLe emozioni in Empoli-Inter non sono mancate, in particolare da segnalare come il gol nerazzurro firmato da Darmian sia stato annullato per fallo di mano, dopo una chiamata da parte del Var e lo stesso Var ha richiamato l’arbitro Marchetti per rivedere un fallo di Goglichidze su Thuram. Il direttore di gara aveva inizialmente estratto ilgiallo, ma dopo una revisione al monitor ha cambiato idea e ha mostrato ilal difensore georgiano dell’Empoli. Un intervento certamente pericoloso che è costato caro al numero 2 azzurro.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:la polemica; Espulsione Reijnders, l'audioche conferma il. Rocchi spiega tutto; ‘Iladesso è inutile’: nuovo regolamento assurdo della Federazione | Dal prossimo anno cambia assolutamente tutto; Noslin si fa cacciare dopo 3 minuti per una follia: sulla panchina della Lazio scoppiano a ridere; Roma-Milan 2-1, De Rossi in semifinale di Europa League: rivivi la diretta; Orlando City, Nania piangere dopo l'espulsione contro i Columbus Crew; Leggi >>>

Var e cartellino rosso: scoppia la polemica

(calciomercato.it)

Sui social però non sono mancate le polemiche per la decisione da parte del direttore di gara.

Prova TV e cartellino rosso per Douglas Luiz: nuovi riscontri sembrano dire il contrario

(bufale.net)

Intervento ovviamente irregolare, ma non sembrano esserci i presupposti né per il richiamo al VAR dell’arbitro, affinché potesse essere sanzionato con un cartellino rosso, né per il ricorso alla prova ...

MOVIOLA – Milan-Club Brugge: Onyedika su Reijnders, rosso col Var

(sportface.it)

Episodio da moviola in Milan-Club Brugge per effetto della revisione Var che porta al cartellino rosso ai danni di Onyedika. Il centrocampista dei belgi viene cacciato dall’arbitro Zwayer, che come di ...

DAZN - Rocchi a Open Var: "Rosso a Reijnders corretto, il colpo di Douglas Luiz non è fortuito"

(napolimagazine.com)

Manca sicuramente un giallo, non mi sarei scandalizzato se ci fosse stato un cartellino rosso. Il non intervento VAR dipende dal fatto che si dovesse trovare qualcosa di ancora più importanza: è ...