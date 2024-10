Secoloditalia.it - Utero in affitto, Roccella smonta le fake della sinistra e dei radicali: “Mai istigato i medici a denunciare”

"Non ho mai istigato nessuno a denunciare, né i medici né altri. Del resto, da libertaria, non ho mai denunciato nessuno. Mi sono semmai autodenunciata, perché penso che se una legge non piace, si fa una battaglia per cambiarla. O si fa disobbedienza civile assumendosene le conseguenze: non si cerca di eluderla". Così la ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella durante il question time alla Camera. Rispondendo all'interrogazione del radicale Riccardo Magi la ministra è tornata a spiegare quanto già aveva detto a caldo sull'onda delle polemiche scatenate dalla sinistra e Lgbt in prima linea. Nessun oscurantismo medievale, nessuna istigazione alla spia. Il punto riguarda la nuova legge licenziata dal Parlamento che rende reato perseguibile la pratica dell'utero in affitto anche se consumata all'estero.