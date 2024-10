Gaeta.it - Un tributo a Romano Gandolfi: la Messa da Requiem di Verdi per i 90 anni dalla nascita

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) Ricorre quest'anno il novantesimoversario delladi, una figura fondamentale nella storia della musica italiana. Per onorare la sua memoria, l'Orchestra Sinfonica di Milano, conosciuta anche come ex, ha organizzato un evento speciale, dedicando ladadi Giuseppe, una delle opere più significative del panorama musicale italiano. Questo concerto, in programma dal 31 ottobre al 3 novembre all'Auditorium di Milano, non solo celebra, ma coincide anche con il 150°versario della composizione del, rendendo l'evento ancora più significativo. La carriera dinacque nel 1934 a Medesano, un comune del Parmense, e la sua carriera si sviluppò in un contesto artistico vibrante.